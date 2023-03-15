Фомина ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Дмитрий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Фомина) ?
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Фомина) ?
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Фомин ?
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Фомин ?
Отец ребёнка: Фомин Дмитрий
Смерть
Неизвестно