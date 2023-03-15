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Фомина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1905 г.р.
1909 г.р.
1912 г.р.
1915 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Дмитрий

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Фомина) ?

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Фомина) ?

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Фомин ?

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий

Кандиевка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Фомин ?

Отец ребёнка: Фомин Дмитрий

Смерть
Неизвестно

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