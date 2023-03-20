Пудикова Матрена Яковлева 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Пудикова Матрена Яковлева

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 1833

умерла Неизвестно, Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Супруги
Пудиков Гавриил Васильев1835 г.р.
Дети
Пудиков Арсений Гаврилов1856 г.р.
Пудиков Яким Гаврилов1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудиков Гавриил Васильев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Пудиков Арсений Гаврилов

Отец ребёнка: Пудиков Гавриил Васильев

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
1859

Сын: Пудиков Яким Гаврилов

Отец ребёнка: Пудиков Гавриил Васильев

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Пудикова) Парасковья Гаврилова

Отец ребёнка: Пудиков Гавриил Васильев

Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Смерть
Неизвестно
Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

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