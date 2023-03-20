Пудикова Матрена Яковлева
женский, родилась 1833
умерла Неизвестно, Грибаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Супруги
Пудиков Гавриил Васильев1835 г.р.
Дети
Пудиков Арсений Гаврилов1856 г.р.
Пудиков Яким Гаврилов1859 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Пудиков Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Пудиков Гавриил Васильев
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Пудикова) Парасковья Гаврилова
Отец ребёнка: Пудиков Гавриил Васильев
Смерть
Неизвестно