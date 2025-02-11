(Салмина) Евфросиния Игнатьева / В Зап. О См. Василий
женский, родилась 21.09.1896, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 13.02.1897, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьАнастасия Исаева20.12.1869 г.р.
ОтецСалмин Игнатий Павлович13.12.1869 г.р.
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Рождение
21.09.1896
Отец: Салмин Игнатий Павлович
Мать: Анастасия Исаева
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.02.1897
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область