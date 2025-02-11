(Салмина) Евфросиния Игнатьева / В Зап. О См. Василий 21.09.1896 — найти родственников по фамилии на Familio

(Салмина) Евфросиния Игнатьева / В Зап. О См. Василий

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 21.09.1896, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 13.02.1897, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Анастасия Исаева20.12.1869 г.р.
Отец
Салмин Игнатий Павлович13.12.1869 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1896

Отец: Салмин Игнатий Павлович

Мать: Анастасия Исаева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
13.02.1897
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: оспой

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