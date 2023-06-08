Лиепа МАРИС ЭДУАРДОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1936
Дата смерти26.03.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936
Бракосочетание
1956
Развод
1956
Бракосочетание
1960
Рождение ребёнка
06.01.1962
Мать ребёнка: (Жигунова) МАРГАРИТА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
22.11.1963
Дочь: (Лиепа) ИЛЗЕ МАРИСОВНА
Мать ребёнка: (Жигунова) МАРГАРИТА ИВАНОВНА
Развод
1979
Бракосочетание
1980
Развод
1985
Смерть
26.03.1989