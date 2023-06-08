Лиепа МАРИС ЭДУАРДОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛиепа МАРИС ЭДУАРДОВИЧ

Лиепа МАРИС ЭДУАРДОВИЧ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1936

Дата смерти

26.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1936

Отец: Лиепа ЭДУАРД АНДРЕЕВИЧ

Мать: Лиепа (Розенталь) ЛИЛИЯ КАТРИН

Бракосочетание
1956

Жена: (Плисецкая) МАЙЯ МИХАЙЛОВНА

Развод
1956

Жена: (Плисецкая) МАЙЯ МИХАЙЛОВНА

Бракосочетание
1960

Жена: (Жигунова) МАРГАРИТА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
06.01.1962

Сын: Лиепа АНДРИС МАРИСОВИЧ

Мать ребёнка: (Жигунова) МАРГАРИТА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
22.11.1963

Дочь: (Лиепа) ИЛЗЕ МАРИСОВНА

Мать ребёнка: (Жигунова) МАРГАРИТА ИВАНОВНА

Развод
1979

Жена: (Жигунова) МАРГАРИТА ИВАНОВНА

Бракосочетание
1980

Жена: (Семизорова) НИНА ЛЬВОВНА

Развод
1985

Жена: (Семизорова) НИНА ЛЬВОВНА

Смерть
26.03.1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.