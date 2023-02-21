Жаворонков Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонков Геннадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1927

Отец: Жаворонков Николай

Мать: Жаворонкова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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