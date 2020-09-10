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Ионов Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1954

Дата смерти

10.09.2020

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1954

Отец: Ионов Иван Федорович

Мать: Ионова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.09.2020
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