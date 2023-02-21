Лосева Раиса Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1920
Дата смерти20.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1920
Рождение ребёнка
31.08.1947
Дочь: Святенко Светлана Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.1950
Сын: Святенко Александр Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
20.10.1985