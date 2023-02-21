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Лосева Раиса Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1920

Дата смерти

20.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1920

Отец: Лосев Трофим Миронович

Мать: Лосева-Волченкова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
31.08.1947

Дочь: Святенко Светлана Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.11.1950

Сын: Святенко Александр Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
20.10.1985
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