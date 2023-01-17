Гизетуллин Валиулла Гизетуллич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизетуллин Валиулла Гизетуллич

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Место рождения

Нижние Аты, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.04.1837

Дата смерти

13.08.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
26.04.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Аты, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.08.1916
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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