Гизетуллин Валиулла Гизетуллич
Место рождения
Дата рождения26.04.1837
Дата смерти13.08.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.04.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
13.08.1916
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)