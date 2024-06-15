Омельченко Илья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОмельченко Илья

Омельченко Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омельченко Иван Ильич

Мать ребёнка: Омельченко Евдокия Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омельченко Николай Ильич

Мать ребёнка: Омельченко Евдокия Авраамовна

Рождение ребёнка
22.01.?

Сын: Омельченко Владимир Ильич

Мать ребёнка: Омельченко Евдокия Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Омельченко Мария Ильинична

Мать ребёнка: Омельченко Евдокия Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Омельченко Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Омельченко Евдокия Авраамовна

Рождение ребёнка
06.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Омельченко Евдокия Авраамовна

Смерть
1947

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