Омельченко Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Омельченко Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Омельченко Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
22.01.?
Сын: Омельченко Владимир Ильич
Мать ребёнка: Омельченко Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Омельченко Мария Ильинична
Мать ребёнка: Омельченко Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Омельченко Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Омельченко Евдокия Авраамовна
Рождение ребёнка
06.11.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Омельченко Евдокия Авраамовна
Смерть
1947