Беленькая (Крючкова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти11.12.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Крючков Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Беленький Павел
Отец ребёнка: Беленький Григорий
Рождение ребёнка
10.12.1921
Дочь: Орлова Анна
Отец ребёнка: Беленький Григорий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Беленький Василий
Отец ребёнка: Беленький Григорий
Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Тонкерейский р-н, с. Альчинка
Смерть
11.12.1969
Узбекистан Самарканд
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Узбекистан Самарканд
Похороны
Неизвестно
Самарканд
Самарканд