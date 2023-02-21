Беленькая (Крючкова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленькая (Крючкова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

11.12.1969

Пол

Женский

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Крючков Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Беленький Павел

Отец ребёнка: Беленький Григорий

Рождение ребёнка
10.12.1921

Дочь: Орлова Анна

Отец ребёнка: Беленький Григорий

Рождение ребёнка
1924

Сын: Беленький Василий

Отец ребёнка: Беленький Григорий

Ольгинка, район Шал акына, Северо-Казахстанская область
Казахская ССР, Северо-Казахстанская обл., Тонкерейский р-н, с. Альчинка
Смерть
11.12.1969
Узбекистан Самарканд
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Узбекистан Самарканд
Похороны
Неизвестно
Самарканд
Самарканд
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