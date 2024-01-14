Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Яким

Мать: Степанида Егоровна

Смерть
До 1834
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