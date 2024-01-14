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Григорий
Григорий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1826
Дата смерти
До 1834
Пол
Мужской
Отец
Яким
Около 1763 г.р.
Мать
Степанида Егоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец:
Яким
Мать:
Степанида Егоровна
Смерть
До 1834
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