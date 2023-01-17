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Легович Антон Леонидович

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Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

17.08.1988

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1988

Отец: Легович Леонид Андреевич

Мать: Легович Лариса Ивановна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Бракосочетание
20.11.2010

Жена: Легович Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
26.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Легович Наталья Владимировна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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