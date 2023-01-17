Легович Антон Леонидович
Место рождения
Дата рождения17.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1988
Отец: Легович Леонид Андреевич
Мать: Легович Лариса Ивановна
Бракосочетание
20.11.2010
Рождение ребёнка
26.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Легович Наталья Владимировна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область