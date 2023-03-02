Жевлакович Станислаф Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖевлакович Станислаф Григорьевич

Жевлакович Станислаф Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Жевлакович Григорий

Мать: Жевлакович Раиса

Смерть
1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close