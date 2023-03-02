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Жевлакович Станислаф Григорьевич
Жевлакович Станислаф Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1916
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Жевлакович Григорий
Мать
Жевлакович Раиса
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец:
Жевлакович Григорий
Мать:
Жевлакович Раиса
Смерть
1944
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