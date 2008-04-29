Лукина (Николаева) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Николаева) Мария Алексеевна

Место рождения

Усково, Черкизовская волость, Московский уезд

Дата рождения

С 08.01.1909 по 21.01.1909

Дата смерти

29.04.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1903 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 08.01.1909 по 21.01.1909

Отец: Николаев Алексей Митрофанович

Мать: Николаева Александра

Усково, Черкизовская волость, Московский уезд
Крещение
10.01.1909
Рождение ребёнка
05.12.1933

Сын: Лукин Николай Иванович

Отец ребёнка: Лукин Иван Васильевич

Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивкина Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Лукин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Иван Васильевич

Смерть
29.04.2008
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