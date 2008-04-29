Лукина (Николаева) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияС 08.01.1909 по 21.01.1909
Дата смерти29.04.2008
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 08.01.1909 по 21.01.1909
Крещение
10.01.1909
Рождение ребёнка
05.12.1933
Отец ребёнка: Лукин Иван Васильевич
Михайловка, Еремеевская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивкина Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Лукин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.2008