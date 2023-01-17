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Петров Прохор Петрович

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Место рождения

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1832 г.р.

Жена

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Петр Степанович

Мать: Васса Григорьевна

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Крещение
24.03.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
30.08.1897
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Наталья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1945
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