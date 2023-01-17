Петров Прохор Петрович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Петр Степанович
Мать: Васса Григорьевна
Крещение
24.03.1895
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Крещение
30.08.1897
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1945