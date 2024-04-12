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Щербина Филипп Логинов

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Вычислено 1827

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827

Отец: Щербина Логин Стефанов

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
11.02.1855

Сын: Щербина Дмитрий Филиппов

Мать ребёнка: Марьяна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Марьяна Иванова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Гавриил Филиппов

Мать ребёнка: Марьяна Иванова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Иван Филиппов

Мать ребёнка: Марьяна Иванова

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьяна Иванова

Белоцерковцы, Полтавська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
1866
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