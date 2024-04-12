Щербина Филипп Логинов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1827
Дата смерти1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827
Отец: Щербина Логин Стефанов
Рождение ребёнка
11.02.1855
Мать ребёнка: Марьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Марьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марьяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Марьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марьяна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Белоцерковцы, Пирятинский район, Полтавская область, Украина
Смерть
1866