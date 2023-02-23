Шатяев Степан Ефремович
Место рожденияСело Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шатяев Вов Павел Степанович
Мать ребёнка: Шатяева ?
Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шатяев Вов Александр Степанович
Мать ребёнка: Шатяева ?
Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1911
Сын: Шатяев Вов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Шатяева ?
Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния