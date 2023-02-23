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Шатяев Степан Ефремович

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Место рождения

Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шатяев Вов Павел Степанович

Мать ребёнка: Шатяева ?

Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шатяев Вов Александр Степанович

Мать ребёнка: Шатяева ?

Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шатяев Вов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Шатяева ?

Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
Село Нижний Шкафт , Городищенский уезд , Пензенская губерния
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