Корзников Василий Леонтьевич Из Пестерева Же? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Василий Леонтьевич Из Пестерева Же?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Корзников Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: ?

д. Пестерево, Весёлая тож,
Рождение ребёнка
1858

Сын: Корзников Антоний Васильевич

Мать ребёнка: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1868

Сын: Корзников Александр Васильевич

Мать ребёнка: ?

д. Пестерево, Весёлая тож
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