Корзников Василий Леонтьевич Из Пестерева Же?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Корзников Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: ?
д. Пестерево, Весёлая тож,
Рождение ребёнка
1858
Сын: Корзников Антоний Васильевич
Мать ребёнка: ?
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1868
Сын: Корзников Александр Васильевич
Мать ребёнка: ?
д. Пестерево, Весёлая тож