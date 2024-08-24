Тушева авдотья финогенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева авдотья финогенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тушев антон ерофеевич

Рождение ребёнка
1722

Сын: Тушев семен (большой) антонович

Отец ребёнка: Тушев антон ерофеевич

Рождение ребёнка
1728

Сын: Тушев семен (младший) Антонович

Отец ребёнка: Тушев антон ерофеевич

Смерть
1778

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