Тушева авдотья финогенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1722
Сын: Тушев семен (большой) антонович
Отец ребёнка: Тушев антон ерофеевич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Тушев семен (младший) Антонович
Отец ребёнка: Тушев антон ерофеевич
Смерть
1778