Мелания Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Гликерия Севастьяновна
Отец ребёнка: Севастьян Ерофеевич
Рождение ребёнка
1722
Сын: Ефим Севастьянович
Отец ребёнка: Севастьян Ерофеевич
Рождение ребёнка
1725
Сын: Иван Севастьянович
Отец ребёнка: Севастьян Ерофеевич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Давид Севастьянович
Отец ребёнка: Севастьян Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севастьян Ерофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно