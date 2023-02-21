Мелания Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелания Сидоровна

Мелания Сидоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Гликерия Севастьяновна

Отец ребёнка: Севастьян Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1722

Сын: Ефим Севастьянович

Отец ребёнка: Севастьян Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1725

Сын: Иван Севастьянович

Отец ребёнка: Севастьян Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1734

Сын: Давид Севастьянович

Отец ребёнка: Севастьян Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьян Ерофеевич

Место жительства
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close