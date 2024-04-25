Черныгов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Гусева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Черныгов Константин Семенович
Мать ребёнка: (Гусева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Гусева) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно