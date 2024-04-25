Черныгов Семен Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧерныгов Семен

Черныгов Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гусева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Черныгов Константин Семенович

Мать ребёнка: (Гусева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Гусева) Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно

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