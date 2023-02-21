Хомякова (Горбунова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомякова (Горбунова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1928

Сын: Хомяков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Хомяков Андрей

село Петропавловск Б.Сосновского района Пермского края СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомяков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Хомяков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Хомяков Андрей

Смерть
Неизвестно
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