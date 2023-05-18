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Марфа Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

25.10.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1890 ст.

Сын: Ворожцов Захар Прокопьевич

Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворожцов Прокопий Амвросиевич

первый брак Прокопия Амвросиевича
Смерть
25.10.1890 ст.
от родов
Похороны
27.10.1890 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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