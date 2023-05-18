Марфа Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти25.10.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1890 ст.
Сын: Ворожцов Захар Прокопьевич
Отец ребёнка: Ворожцов Прокопий Амвросиевич
Бракосочетание
Неизвестно
первый брак Прокопия Амвросиевича
Смерть
25.10.1890 ст.
от родов
Похороны
27.10.1890 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика