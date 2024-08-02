Караульщикова Прасковья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Караульщиков Кирилл Иванович
Отец ребёнка: Караульщиков Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Караульщикова Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Караульщиков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1835 ст.
Дочь: (Караульщикова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Караульщиков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: (Караульщикова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Караульщиков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Караульщикова Миланья Осиповна
Отец ребёнка: Караульщиков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Караульщикова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Караульщиков Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно