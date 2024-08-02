Караульщикова Прасковья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караульщикова Прасковья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Караульщиков Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Караульщиков Иван Андреевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караульщиков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Караульщикова Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Караульщиков Иван Андреевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835 ст.

Дочь: (Караульщикова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Караульщиков Иван Андреевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: (Караульщикова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Караульщиков Иван Андреевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Караульщикова Миланья Осиповна

Отец ребёнка: Караульщиков Иван Андреевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Караульщикова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Караульщиков Иван Андреевич

Гуровка, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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