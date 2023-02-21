Мифтахова Гузелия Ильясовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1974
Отец: Салемзянов Ильяс
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1994
Отец ребёнка: Мифтахов Илфат Ильясович
Рождение ребёнка
19.01.1998
Отец ребёнка: Мифтахов Илшат Ильясович
Рождение ребёнка
02.10.2009
Отец ребёнка: Мифтахов Илшат Ильясович
Бракосочетание
Неизвестно