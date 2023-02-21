Мифтахова Гузелия Ильясовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахова Гузелия Ильясовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1974

Отец: Салемзянов Ильяс

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1994

Сын: Мифтахов Айнур Илфатович

Отец ребёнка: Мифтахов Илфат Ильясович

Рождение ребёнка
19.01.1998

Сын: Мифтахов Айдар Илшатович

Отец ребёнка: Мифтахов Илшат Ильясович

Рождение ребёнка
02.10.2009

Сын: Мифтахов Аяз Илшатович

Отец ребёнка: Мифтахов Илшат Ильясович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мифтахов Илшат Ильясович

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