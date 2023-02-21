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Гусев Василий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ромина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Гусев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Филиппова Мария (Маркиза) Васильевна

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Гусев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
27.06.1928

Сын: Гусев Валентин Васильвиеч

Мать ребёнка: Гусева Пелагея Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1933
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