Вотяков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВотяков Пётр

Вотяков Пётр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Василий

Мать ребёнка: Оксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Василий

Мать ребёнка: Оксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Николай

Мать ребёнка: Оксинья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close