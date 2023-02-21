Вотяков Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вотяков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Василий
Мать ребёнка: Оксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Василий
Мать ребёнка: Оксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вотяков Николай
Мать ребёнка: Оксинья
Смерть
Неизвестно