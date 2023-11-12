Черяпкина (Абайкина) Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности