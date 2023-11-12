Черяпкина (Абайкина) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черяпкина (Абайкина) Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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