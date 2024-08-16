Павел Семенович
Место рожденияСтарая Яблонка
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Семен Наумович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Василиса Павловна
Мать ребёнка: Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Наумов-Ерялкин Данила Павлович
Мать ребёнка: Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Осип Павлович
Мать ребёнка: Анна Тарасовна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Наумов (Ерялкин) Максим Павлович
Мать ребёнка: Анна Тарасовна
Смерть
Неизвестно