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Павел Семенович

Место рождения

Старая Яблонка

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Семен Наумович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Тарасовна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Василиса Павловна

Мать ребёнка: Анна Тарасовна

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Наумов-Ерялкин Данила Павлович

Мать ребёнка: Анна Тарасовна

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Анна Тарасовна

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: Анна Тарасовна

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Осип Павлович

Мать ребёнка: Анна Тарасовна

Старая Яблонка, Хвалынский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Наумов (Ерялкин) Максим Павлович

Мать ребёнка: Анна Тарасовна

Смерть
Неизвестно

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