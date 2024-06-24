Доренский Андрей Трифомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доренский Андрей Трифомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Доренский Трофим Анимович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Конарево, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Доренский Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Доренский Семён Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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