Рогов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогов Владимир Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

18.09.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
18.09.2019
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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