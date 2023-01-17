Прокаева (Азракова) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1942
Дочь: Прокаева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Прокаев Андрей Порфирьевич
Кротково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область