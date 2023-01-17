Прокаева (Азракова) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокаева (Азракова) Анна Тимофеевна

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Место рождения

Верхнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Азраков Тимофей Иванович

Мать: Азракова Прасковья Парфёновна

Верхнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.02.1942

Дочь: Прокаева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Прокаев Андрей Порфирьевич

Кротково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокаев Андрей Порфирьевич

Смерть
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
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