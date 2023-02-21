Касова (1-я жена) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова (1-я жена) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1848

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Варвара Евлампиевна

Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мелания Евлампиевна

Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Евлампий Ефимович

Смерть
Около 1848
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