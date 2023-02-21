Касова (1-я жена) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Варвара Евлампиевна
Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мелания Евлампиевна
Отец ребёнка: Касов Евлампий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1848