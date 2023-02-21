Раструбина (?) Матрена Платонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раструбина (?) Матрена Платонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Раструбин Иван Мартынов

Отец ребёнка: Раструбин Мартын Яковлев

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Татьяна Мартынова

Отец ребёнка: Раструбин Мартын Яковлев

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Раструбин Иосиф Мартынов

Отец ребёнка: Раструбин Мартын Яковлев

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раструбин Мартын Яковлев

Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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