Ключерева (Андреева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключерева (Андреева) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: Андреева Елизавета Степановна

Смерть
2010
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