Пачуров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачуров Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Пачуров Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Пачуров Хрисанф Федорович

Мать ребёнка: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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