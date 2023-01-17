Чечуйко Моисей Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко Моисей Тарасович

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Место рождения

Беляки, Полтавська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Беляки, Полтавська область
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Военная служба
1870
Воинское звание: рекрут по Формулярному списку рекрутам Хорольского уезда Полтавской губ., принятым в набор с 15 января 1870 по 14 февраля 1870 г.
Рождение ребёнка
1881

Сын: Чечуйко Андрей Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Беляки, Полтавська область
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чечуйко Дементий (Дометий) Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Беляки, Полтавська область
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
Неизвестно
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