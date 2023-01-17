Чечуйко Моисей Тарасович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Военная служба
1870
Воинское звание: рекрут по Формулярному списку рекрутам Хорольского уезда Полтавской губ., принятым в набор с 15 января 1870 по 14 февраля 1870 г.
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: не указана
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чечуйко Дементий (Дометий) Моисеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
с.Беляки Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
Неизвестно