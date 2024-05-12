Дубянский Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения29.08.1893 ст.
Дата смерти30.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1893 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Свободы д.128
Рождение ребёнка
12.08.1917 ст.
Дочь: Дубянская Мария Александровна
Мать ребёнка: Дубянская Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Дубянский Иван Александрович
Мать ребёнка: Дубянская Параскева Ивановна
Военная служба
1942
Участник ВОВ, умер от ран
Смерть
30.12.1942
Участник ВОВ, умер от ран