Дубянский Александр Павлович 29.08.1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубянский Александр Павлович

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.08.1893 ст.

Дата смерти

30.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1893 ст.

Отец: Дубянский Павел Никитич

Мать: Дубянская (Шевченкова) Марина Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубянская Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
ул. Свободы д.128
Рождение ребёнка
12.08.1917 ст.

Дочь: Дубянская Мария Александровна

Мать ребёнка: Дубянская Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Дубянский Иван Александрович

Мать ребёнка: Дубянская Параскева Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
1942
Крестцы, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Участник ВОВ, умер от ран
Смерть
30.12.1942
Крестцы, Киришский муниципальный район, Ленинградская область
Участник ВОВ, умер от ран

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