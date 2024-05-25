Кабиров Рифкат Галимзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабиров Рифкат Галимзянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1939

Дата смерти

25.02.1980

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1939

Отец: Кабиров Галимзян Соруретдинович

Мать: Кабирова Минжихан Мотыгулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабирова Хаят

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Томилино, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
13.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Смерть
25.02.1980

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