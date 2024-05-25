Кабиров Рифкат Галимзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1939
Дата смерти25.02.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабирова Хаят
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Томилино, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
13.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Смерть
25.02.1980