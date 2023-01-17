Веретенникова-Кондрашева Анна Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Домна Несторовна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра Несторовна
Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович
Рождение ребёнка
1791
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно