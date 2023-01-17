Веретенникова-Кондрашева Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веретенникова-Кондрашева Анна Никифоровна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Веретенников-Кондрашев Григорий Нестерович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Домна Несторовна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра Несторовна

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Веретенников-Кондрашев Макар Нестерович

Отец ребёнка: Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веретенников-Кондрашев Нестор Осипович

Смерть
Неизвестно
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