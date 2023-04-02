Поздеева Акулина Алексеевна
Место рожденияд.Бор
Дата рождения1895
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
д.Бор
Рождение ребёнка
?.06.1917
Отец ребёнка: Торопов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.03.1918
Сын: Торопов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Торопов Василий Тимофеевич
д. Бор Усть-Цилемского р-она
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Торопова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Торопов Василий Тимофеевич
проживает в д.Филиппово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Торопова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Торопов Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поташова Матрёна Васильевна
Отец ребёнка: Торопов Василий Тимофеевич
д.Бор
проживает на Пижме
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942