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Поздеева Акулина Алексеевна

Место рождения

д.Бор

Дата рождения

1895

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Поздеев Алексей Максимович

Мать: Поздеева Василиста Марковна

д.Бор
Рождение ребёнка
?.06.1917

Сын: Торопов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Торопов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
25.03.1918

Сын: Торопов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Торопов Василий Тимофеевич

д. Бор Усть-Цилемского р-она
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Торопова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Торопов Василий Тимофеевич

проживает в д.Филиппово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Торопова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Торопов Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поташова Матрёна Васильевна

Отец ребёнка: Торопов Василий Тимофеевич

д.Бор
проживает на Пижме
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопов Петр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Василий Тимофеевич

Смерть
1942
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