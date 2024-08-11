Зелькинд Максим Борисович
Место рождения
Дата рождения25.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зелькинд Виктория
Мать ребёнка: Зелькинд Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зелькинд Ольга
Мать ребёнка: Зелькинд Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зелькинд Елена
Рождение ребёнка
11.08.2002
Сын: Зелькинд Максим Максимович
Мать ребёнка: Зелькинд Елена
Рождение ребёнка
2013
Сын: Зелькинд Артем Максимович
Мать ребёнка: Зелькинд Елена