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Зелькинд Максим Борисович

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

25.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1978

Отец: Зелькинд Олег Семенович

Мать: Зелькинд (Рыбчук) Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зелькинд Виктория

Мать ребёнка: Зелькинд Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зелькинд Ольга

Мать ребёнка: Зелькинд Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелькинд Елена

Рождение ребёнка
11.08.2002

Сын: Зелькинд Максим Максимович

Мать ребёнка: Зелькинд Елена

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2013

Сын: Зелькинд Артем Максимович

Мать ребёнка: Зелькинд Елена

Москва, город федерального значения Москва

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