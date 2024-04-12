Рязанова Устинья Петрова
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Рязанов Петр Пимин
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ефремова Параскева Осипова
Отец ребёнка: Ефремов Осип Алексеев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ефремова Устинья Осипова
Отец ребёнка: Ефремов Осип Алексеев
Рождение ребёнка
1752
Сын: Ефремов Петр Осипов
Отец ребёнка: Ефремов Осип Алексеев
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ефремова Ефимия Осипова
Отец ребёнка: Ефремов Осип Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно