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Рязанова Устинья Петрова

Место рождения

Мининская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Рязанов Петр Пимин

Мать: не указана

Мининская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ефремова Параскева Осипова

Отец ребёнка: Ефремов Осип Алексеев

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ефремова Устинья Осипова

Отец ребёнка: Ефремов Осип Алексеев

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Ефремов Петр Осипов

Отец ребёнка: Ефремов Осип Алексеев

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ефремова Ефимия Осипова

Отец ребёнка: Ефремов Осип Алексеев

Самсины, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Осип Алексеев

Смерть
Неизвестно
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