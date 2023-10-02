Лялина Галина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лялина Галина Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лялин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Лялин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лялин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лялин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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