Лялина Галина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лялин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Лялин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Лялин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно