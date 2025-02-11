Немудрова (Немудров) Дарья Филипповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Немудрова (Немудров) Дарья Филипповна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Немудров Дмитрий Петрович1903 г.р.
(Немудрова) Клавдия1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Немудров Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Немудров Петр Васильевич

Россия

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Немудрова) Клавдия

Отец ребёнка: Немудров Петр Васильевич

Рождение ребёнка
19.02.1915

Сын: Немудров Иван Петрович

Отец ребёнка: Немудров Петр Васильевич

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