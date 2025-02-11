Немудрова (Немудров) Дарья Филипповна
женский, родилась Неизвестно
Дети
Немудров Дмитрий Петрович1903 г.р.
(Немудрова) Клавдия1910 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Немудров Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Немудров Петр Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Немудрова) Клавдия
Отец ребёнка: Немудров Петр Васильевич
Рождение ребёнка
19.02.1915
Отец ребёнка: Немудров Петр Васильевич