Рыжова Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Мария Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Пестова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Рыжов Иван Семенов

Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Иван Семенов

Смерть
Неизвестно
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