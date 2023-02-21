Рыжова Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Пестова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Рыжов Иван Семенов
Баженово, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжов Иван Семенов
Смерть
Неизвестно