Анисимова Лариса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимова Лариса Анатольевна

Анисимова Лариса Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1990

Дочь: Болгова Оксана Юрьевна

Отец ребёнка: Анисимов Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Анисимов Юрий Алексеевич

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close