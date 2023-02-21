Анисимова Лариса Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1990
Дочь: Болгова Оксана Юрьевна
Отец ребёнка: Анисимов Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Анисимов Юрий Алексеевич
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область