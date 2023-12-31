Евдокия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1916 ст.

Дочь: Лидия Степановна

Отец ребёнка: Ананьев Степан Яковлев

Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW5-7QZ?i=544&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Степан Яковлев

Смерть
Неизвестно
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