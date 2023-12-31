Евдокия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
23.03.1916 ст.
Дочь: Лидия Степановна
Отец ребёнка: Ананьев Степан Яковлев
Тредубье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTW5-7QZ?i=544&cc=1921824
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно