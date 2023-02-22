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Зайцева Мавра Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

11.12.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марья Андреева

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев

Рождение ребёнка
26.01.1861

Сын: Зайцев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1863

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.02.1865

Дочь: Агафия Андреева

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.03.1867

Дочь: Василиса Андреева

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.04.1869

Сын: Зайцев Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Семён Андреевич

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев

Смерть
11.12.1873
Причина смерти: Простуда
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