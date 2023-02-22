Зайцева Мавра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти11.12.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марья Андреева
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
26.01.1861
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
01.03.1863
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
07.02.1865
Дочь: Агафия Андреева
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
01.03.1867
Дочь: Василиса Андреева
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
20.04.1869
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Гордеев
Смерть
11.12.1873
Причина смерти: Простуда