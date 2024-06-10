Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева

Место рождения

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд

Дата рождения

1816

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Анна Петрова

Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кузьменко Феодор Петров

Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Матрона Петрова

Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кузьменко Евстафий Петров

Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Марина Петрова

Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Смерть
1889

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