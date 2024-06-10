Отамась (Кузьменко) Татьяна Игнатьева
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Анна Петрова
Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Матрона Петрова
Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кузьменко Евстафий Петров
Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Кузьменко (Кузьменко) Марина Петрова
Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев
Смерть
1889